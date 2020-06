Wehrbeauftragte fordert Aufklärung von Rechtsextremismusvorwürfen

Nachrichtenarchiv - 13.06.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach massiven Vorwürfen über rechtsextreme Tendenzen bei der Bundeswehr-Eliteeinheit KSK hat die neue Wehrbeauftragte des Bundestags, Högl, eine schnelle Aufklärung gefordert. Högl sagte im rbb-Inforadio, rechtsextreme Einstellungen in der Bundeswehr müssten gezielt bekämpft werden. Aus ihrer Sicht sei es besonders wichtig, an den Strukturen beispielsweise der KSK zu arbeiten. Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin Spiegel über ein ihm vorliegendes Schreibens eines KSK-Hauptmanns berichtet, in dem dieser auf unfassbare Zustände hinweise und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer eindringlich zum Einschreiten aufrufe. Diese erklärte, in der Bundeswehr werde auf das Grundgesetz geschworen. Die überwiegende Zahl der Soldatinnen und Soldaten sei dem auch verpflichtet. Für die wenigen anderen, die anders unterwegs seien, sei in der Bundeswehr kein Platz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2020 17:00 Uhr