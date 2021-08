Wehrbeauftragte des Bundestags Högl fordert mehr Trauma-Therapien für Soldaten und Afghanistan-Veteranen

Nachrichtenarchiv - 25.08.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Högl, fordert mehr Trauma-Therapien für aktive Soldaten und Afghanistan-Veteranen. Hintergrund sind die dramatischen Szenen bei dem Bundeswehr-Einsatz in Kabul. Seelische Belastungen aus dem Einsatz müssten intensiv nachbereitet werden, sagte die SPD-Politikerin der "Rheinischen Post". Das gelte auch für ehemalige Soldaten, die in den vergangenen 20 Jahren am Hindukusch gekämpft hätten. "Die sehen das und machen alles noch einmal durch," erklärte Högl. Sie lobte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, die für den Einsatz nach eigenen Worten den "Kopf hinhalten" will. Am Mittag gibt Kanzlerin Merkel eine Regierungserklärung zum Truppen-Abzug aus Afghanistan ab.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.08.2021 04:00 Uhr