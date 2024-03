Wehrbeauftragte benennt große Mängel bei der Bundeswehr

Berlin: Die Wehrbeauftragte sieht bei der Bundeswehr große Mängel an Peronal, Ausrüstung und Infrastruktur. In ihrem heute veröffentlichten Jahresbericht schreibt die SPD-Politikerin Högl, mehr als 20.000 Stellen seien unbesetzt. Um mehr Personal anzuwerben, setzt Högl unter anderem auf eine Dienstpflicht. Der Materialmangel reiche vom Großgerät bis zum Ersatzteil, so Högl. Nur die persönliche Ausrüstung für die einzelnen Soldaten sei inzwischen vorhanden. Die Lage in Kasernen und Dienststellen sei vielerorts desaströs und viele Verwaltungsabläufe zu bürokratisch. Im vergangenen Jahr seien aber "in vielen Bereichen wichtige Weichen gestellt worden". Wenn das aktuelle Sondervermögen für die Bundeswehr 2027 ausgeschöpft ist, muss Deutschland laut Högl jedes Jahr mehrere Milliarden Euro zusätzlich im regulären Haushalt für Rüstung einplanen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2024 17:00 Uhr