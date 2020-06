Wehrbeauftragte beklagt rechtsextreme Strukturen bei Bundeswehr

Nachrichtenarchiv - 13.06.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die neue Wehrbeauftragte des Bundestags, Högl, hat rechtsextreme Strukturen bei der Bundeswehr beklagt. Wie Högl dem RBB sagte, sind dies mehr als nur Einzelfälle. So gebe es Strukturen und Netzwerke bei der Truppe, die eindeutig rechtsextrem sind. Außerdem sei es auch zu rassistischen Übergriffen gekommen. Vorangegangen war ein Bericht des "Spiegel" über einen Bundeswehr-Offizier, der sich mit einem Hilferuf direkt an Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer gewandt hatte. Diese sagte zum Tag der Bundeswehr, der heute digital stattfand, Extremismus und insbesondere Rechtsextremismus hätten in der Bundeswehr keinen Platz. Vor einigen Wochen hatte die Ministerin eine interne Untersuchung der Vorfälle angeordnet. Bis Ende Juni soll ein Bericht mit Handlungsempfehlungen vorliegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2020 23:00 Uhr