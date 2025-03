Wehrbeauftragte beklagt Personalmangel bei der Bundeswehr

Personalmangel und fehlendes Material: Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Högl, hat in Berlin ihren Jahresbericht vorgestellt und ein ernüchterndes Fazit gezogen. Trotz der Anwerbeoffensive seit dem russischen Überfall auf die Ukraine ist demnach die Zahl der aktiven Soldaten nicht gestiegen, sondern sogar geschrumpft - und zwar um 340 auf rund 181.000. Bei den Unteroffizieren und Offizieren seien knapp ein Fünftel der Posten unbesetzt, bei den Mannschaften sogar mehr als ein Viertel. Zudem sieht Högl einen Mangel in der Flugabwehr. Demnach fehlt es an Drohnen und dem Schutz davor.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 11.03.2025 17:00 Uhr