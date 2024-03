Wehrbeauftragte beklagt gravierende Mängel bei der Bundeswehr

Berlin: Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Högl, hat in ihrem Jahresbericht zum Zustand der Bundeswehr klar gestellt, dass die Truppe nicht gut aufgestellt sei. Die SPD-Politikerin betonte, dass die Belastung der Soldaten und Soldatinnen sehr hoch sei, auch aufgrund von Nachwuchsmangel. Högl regte an, über neue Formen eines Bundeswehr-Dienstjahres zu beraten. Die Unterstützung der Ukraine mit Rüstungsgütern vergrößere die Probleme der Bundeswehr. Konsequenzen müssen laut Högl auch aus dem abgehörten Gespräch von Bundeswehroffizieren über den Marschflugkörper Taurus gezogen werden. Beispielsweise seien mehr Investitionen in die Spionageabwehr nötig, so Högl. Auch der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbandes, Wüstner, fordert dringend mehr Geld für die Bundeswehr. Laut Wüstner ist keine einzige Heeresbrigade einsatzbereit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.03.2024 12:00 Uhr