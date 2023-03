Wehrbeauftragte beklagt Finanzausstattung der Bundeswehr

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht Regen, teils mit Schnee

Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Regen, dabei zunehmend Schnee bis ins Flachland; mitunter Straßenglätte. Tiefstwerte plus 2 bis minus 2 Grad. Morgen weiter windig und unbeständig mit Wolken, Sonne, einzelnen Regen-, Graupel- und Schneeschauern. Von Donnerstag an trocken und zunehmend freundlich, vor allem am Freitag sonnig. Höchstwerte 3 bis 12, am Freitag 13 bis 18 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.03.2023 19:45 Uhr