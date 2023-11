Wehrbauftrage Högl mahnt mehr Investionen in Bundeswehr an

Berlin: Anlässlich der Berliner Bundeswehrtagung hat die Wehrbeauftragte des Bundestages Högl mehr Investitionen in Material, Kasernen und Personal der Bundeswehr gefordert. Es sei viel passiert und sie sei vorsichtig optimistisch, sagte die SPD-Politikerin dem BR. Die persönliche Ausstattung sei bereits mit 2,4 Milliarden Euro verbessert worden, etwa bei Schutzwesten und Bekleidung. Beim Großgerät werde es aber Jahre dauern, bis das wirklich ankomme. Aus der Union war zuvor Kritik am Tempo bei der Ertüchtigung der Bundeswehr gekommen. Der CDU-Verteidigungspolitiker Kiesewetter warf der Bundesregierung vor, die Modernisierung zu verschleppen und zwei Jahre vergeudet zu haben. Am Vormittag werden Bundeskanzler Scholz und Verteidigungsminister Pistorius bei der Bundeswehrtagung in Berlin erwartet. Pistorius hatte vor kurzem mit der Aussage für Aufsehen gesorgt, Deutschland müsse wieder "kriegstüchtig" werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2023 08:00 Uhr