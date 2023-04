Wegner stellt sich am 27. April zur Wahl als Bürgermeister von Berlin

Meldungsarchiv - 03.04.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der designierte Regierende Bürgermeister Wegner von der CDU soll am 27. April ins Amt gewählt werden. Wegner und SPD-Landeschefin Giffey hatten am Mittag den Koalitionsvertrag für Berlins neues schwarz-rotes Bündnis vorgestellt. Unklar ist bislang, welches Ressort die bisherige Regierende Bürgermeisterin und Wahlverliererin Giffey bekleiden wird. Die SPD-Politikerin erklärte, sie stehe zur Verfügung. Senatsposten sollten aber erst vergeben werden, wenn ein Landesparteitag der CDU und die Mitglieder der Berliner SPD der Koalition in der Bundeshauptsstadt zugestimmt haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2023 16:00 Uhr