Wegner räumt Fehlstart der Koalition in Berlin ein

Nürnberg: Die Zahl der Erwerbslosen in Deutschland ist im April um 8.000 auf gut 2.5 Millionen gesunken. Wie die Bundesagentur für Arbeit vor kurzem mitgeteilt hat, beträgt die Arbeitslosenquote damit unverändert 5,7 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Zahl der Jobsuchenden allerdings zu – und zwar um 276.000. Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Nahles, sprach von einer "schwachen Frühjahrsbelebung". Der Arbeitsmarkt sei aber weiter "in einer stabilen Verfassung". In Bayern ist die Zahl der Arbeitslosen im April um knapp 7.500 auf rund 251.000 gesunken. Die Arbeitslosenquote fiel um 0,1 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent. Der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Holtzwart, sprach von der üblichen Frühjahrsbelebung. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit falle in diesem Jahr aber deutlich schwächer aus als in den Vorjahren. Die Zahl der Arbeitslosen sank vor allem in Ost- und Nordostbayern, wo es mehr witterungsabhängige Jobs in Außenberufen gibt, etwa in der Landwirtschaft und am Bau.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.04.2023 10:15 Uhr