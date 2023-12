Wegner kündigt für Berlin hartes Vorgehen bei Krawallen an

Berlin: Kurz vor dem Jahreswechsel hat der Regierende Bürgermeister Wegner ein hartes Vorgehen bei Randale und Ausschreitungen angekündigt. Wenn es notwendig sei, werde es eine Nacht der Repression, sagte der CDU-Politiker beim Besuch einer Polizeiwache in der Neuköllner Sonnenallee. Dann werde der Rechtsstaat versuchen, sich durchzusetzen, so Wegner. Innensenatorin Spranger von der SPD betonte, der Großteil der Berlinerinnen und Berliner wolle die Nacht friedlich verbringen. Diejenigen aber, die Krawall schlagen wollten, sollten dann auch die rechtlichen Folgen zu spüren bekommen. Bundesweit hatte es im vergangenen Jahr an Silvester Ausschreitungen und Angriffe auf Polizisten und Feuerwehrleute gegeben. Die Bundeshauptstadt war besonders betroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2023 21:00 Uhr