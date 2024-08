Weggefährten würdigen verstorbenen Trainer Christoph Daum

Köln: Nach dem Tod von Christoph Daum haben sich etliche Vertreter der Fußball-Welt voller Wertschätzung über den Verstorbenen geäußert. DFB-Präsident Neuendorf sagte, Daum habe den deutschen Fußball maßgeblich geprägt. Er sei ein Pionier des modernen Spiels gewesen und in Sachen Fußball bis zuletzt streitbar und leidenschaftlich geblieben. Der Ehrenpräsident des FC Bayern, Hoeneß, erklärte, Daum werde als ein Mensch in Erinnerung bleiben, der immer alles gegeben habe – für seine Vereine, seine Mannschaften und weit darüber hinaus. Der 70-Jährige war gestern nach Angaben seiner Familie an Krebs gestorben. Daum trainierte unter anderem den 1. FC Köln und Bayer Leverkusen. Den VfB Stuttgart führte er 1992 zur deutschen Meisterschaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2024 12:00 Uhr