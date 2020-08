Weggefährten würdigen Hans-Jochen Vogel

Nachrichtenarchiv - 03.08.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Im Gasteig haben Weggefährten, Freunde und Verwandte vom verstorbenen SPD-Politiker Hans-Jochen-Vogel Abschied genommen. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter sagte in seiner Ansprache, er habe immer das Gefühl gehabt, von Hans-Jochen Vogel lernen zu können. Vogel sei immer voller politischer Leidenschaft gewesen. Das könne man auch in seinem Buch "Mehr Gerechtigkeit" nachlesen. Darin fordert Vogel ein soziales Bodenrecht - also bezahlbares Wohnen für alle. Außerdem hob Reiter Vogels Verdienste um München hervor. Er habe aus der Landeshauptstadt eine moderne Metropole und weltoffene Stadt gemacht. Der ehemalige Münchner Oberbürgermeister und SPD-Spitzenpolitiker war am 26. Juli im Alter von 94 Jahren gestorben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2020 12:00 Uhr