Wegen Zinslast stehen wieder mehr Immobilien zum Verkauf

München: In Süddeutschland ist das Angebot an Häusern und Wohnungen zum Verkauf stark gestiegen. Wie der Immobilienverband Deutschland Süd mitteilte, liegt das vor allem an den höheren Kreditzinsen. Demnach standen im vergangenen Jahr in Bayern rund 197.000 Objekte zum Verkauf. Zwei Jahre vorher waren es noch rund 80.000 weniger. Der Verband erklärte, vor dem Ende der Nullzinsphase hätten auch Makler über das häufig zu kleine Angebot geklagt. Mittlerweile sei zu hören, dass viele Verkäufer Mühe hätten, die Objekte zu veräußern. Manche Eigentümer verabschiedeten sich auch ungern von den ursprünglich sehr hohen Preisvorstellungen, heißt es aus der Branche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2024 19:00 Uhr