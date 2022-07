Wegen Wartungsarbeiten ist der Gasfluss durch Nord Stream 1eingestellt

Lubmin: An der Ostseepipeline Nord Stream 1 haben heute Früh um etwa 6 Uhr die routinemäßigen Wartungsarbeiten begonnen. Seitdem kommt der Gasfluss aus Russland nach Deutschland nach und nach zum Stillstand. Die Wartungsarbeiten sollen etwa zehn Tage dauern. Es gibt allerdings die Sorge, dass Russland den Gashahn danach nicht wieder aufdreht. Bundeswirtschaftsminister Habeck sprach kürzlich von einer "wirtschaftskriegerischen Auseinandersetzung". Russland hatte seine Gaslieferungen nach Deutschland bereits Mitte Juni stark gedrosselt und auf Verzögerungen bei Reparaturarbeiten verwiesen. Sollte nach den Wartungen wirklich kein Gas mehr über Nord Stream 1 kommen, würde das laut Bundesnetzagentur wohl nicht unmittelbar zu einem Gasmangel in Deutschland führen. Allerdings könnten die Gasspeicher vor der Heizperiode nicht so weit aufgefüllt werden wie angestrebt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.07.2022 07:00 Uhr