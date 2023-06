Wegen schwerer Infektion verschiebt Madonna ihre Welttournee

Kurzmeldung ein/ausklappen Rauchwolke aus Kanada zieht wohl auch über Deutschland

Offenbach: Die seit Wochen anhaltenden Waldbrände in Kanada sind demnächst wohl auch in Deutschland spürbar. Laut dem Deutschen Wetterdienst zeigen Satellitenaufnahmen, dass eine Rauchwolke am Sonntag in fünf bis zehn Kilometer Höhe in Westeuropa angekommen ist. Diese Luftmasse ziehe nun ostwärts. Die höchsten Konzentrationen über Deutschland werden den Berechnungen zufolge zunächst über Norddeutschland und am Freitag über Süddeutschland erreicht. Dabei sei es aber unwahrscheinlich, dass der Rauch bis zum Boden herab transportiert wird. Noch ist unklar, wie sichtbar das Phänomen über Deutschland sein wird. Nach Medienberichten hatte die riesige Rauchwolke zuletzt den Süden Portugals erreicht. Dort habe sich der Himmel eingetrübt, hieß es.

