Wegen neuer Waldbrände in Griechenland müssen mehrere Dörfer evakuiert werden

Athen: In Griechenland sind neue Wald- und Buschbrände ausgebrochen. Ein besonders großes Feuer wütet in der Nähe der Hafenstadt Alexandropoulis im Nordosten des Landes. Hier wurden die Bewohner etlicher Dörfer und Siedlungen zunächst per Not-SMS aufgerufen, sich für eine Evakuierung bereit zu halten. Diese fand dann in acht Ortschaften statt. Eine Autobahn musste wegen starker Rauchentwicklung gesperrt werden. Auch in der Gemeinde Langadas bei Thessaloniki brannte es am Nachmittag. Für morgen warnt der griechische Zivilschutz vor noch höherer Waldbrandgefahr und dem für die Jahreszeit typischen Wind "Meltemi", der die Feuer weiter anfachen und Löschaktionen erschweren könnte. Die Warnung gilt für den Nordwesten der Halbinsel Peloponnes, die Region Attika rund um die Hauptstadt Athen, die Insel Euböa und die beliebte Ferienregion Chalkidiki.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.08.2023 23:15 Uhr