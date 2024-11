Wegen Lkw-Fahrer-Mangels drohen Lieferengpässe vor Weihnachten

Aufgrund eines hohen Mangels an Lkw-Fahrern drohen nach Einschätzung des Bundesverbandes "Güterkraftverkehr Logistik Entsorgung" vor Weihnachten Lieferengpässe. Derzeit fehlten bundesweit rund 100.000 Lkw-Fahrer, sagte Verbandspräsident Engelhardt der "Bild"-Zeitung. Er erwarte dadurch Auswirkungen auf das Weihnachtsgeschäft. Laut Engelhardt gehen jedes Jahr 30.000 Lkw-Fahrer in Rente, aber nur 15- bis 17.000 Berufsanfänger rücken nach. Ein weiteres Problem sei die Insolvenz von Speditionen und Transportunternehmen. Die Zahl erhöhte sich in diesem Jahr um zwölf Prozent gegenüber 2023. Der Politik gibt Dirk Engelhardt daran eine Mitschuld. "Wir zahlen 84 Prozent mehr Maut als noch vor einem Jahr", sagte er. Engelhardt zufolge zahlten deutsche Speditionen in diesem Jahr 15 Milliarden Euro Maut, davon 7,6 Milliarden Euro CO2-Maut.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.11.2024 02:00 Uhr