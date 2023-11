Wegen GDL-Warnstreiks fahren deutlich weniger Züge

Berlin: Die Deutsche Bahn will dem Warnstreik der GDL ab heute Abend mit einem Notfallfahrplan begegnen. So wird es deutlich weniger Fahrten im Fern- und Regionalverkehr geben. Allerdings sollen dafür längere Züge mit mehr Sitzplätzen eingesetzt werden. Eine Garantie für eine Mitfahrt gibt es laut Bahn aber nicht. Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer hatte gestern überraschend den Ausstand angekündigt. Er beginnt heute um 22 Uhr und geht bis morgen abend 18 Uhr. Damit will die Gewerkschaft nur wenige Tage nach der ersten Verhandlungsrunde den Druck auf die Arbeitgeber in den Tarifgesprächen erhöhen. Im BR hat der Bundesvorsitzende des Fahrgastverbands "Pro Bahn", Detlef Neuß, kritisiert, dass die Gewerkschaft den Warnstreik so kurzfristig angesetzt hat. Eine Ankündigung 48 Stunden vorher wäre auch für Pendler besser gewesen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.11.2023 10:45 Uhr