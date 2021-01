Wegen Corona-Mutation werden in Bayreuth Reihentestungen durchgeführt

Nachrichtenarchiv - 23.01.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bayreuth: Nach dem Nachweis einer hochansteckenden Corona-Mutation in der oberfränkischen Stadt soll heute mit Reihentestungen am dortigen Krankenhaus begonnen werden. Ein Sprecher des Klinikums Bayreuth sagte, bis Montagabend wolle man möglichst alle Mitarbeiter testen. Die überwiegende Mehrheit der mehr als 3.300 Mitarbeiter habe sich schon für einen Test angemeldet. Das Klinikum befürchtet nun, dass viele bald ausfallen könnten. Der Sprecher betonte aber, man sei vorbereitet, damit man notfalls reagieren könne. Die Bundeswehr sei bereits angefragt. Die Mutation aus England wurde in Bayreuth zunächst bei einer Reiserückkehrerin nachgewiesen. Mitte der Woche hatte das Krankenhaus erklärt, es sei nicht auszuschließen, dass dieser Virustyp inzwischen im Klinikum angekommen ist. Seit vier Wochen nehmen dort die Corona-Fälle zu. Betroffen sind vor allem das Pflegepersonal und Ärzte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2021 09:00 Uhr