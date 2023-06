Meldungsarchiv - 03.06.2023 07:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Montreal: Wegen der sich ausbreitenden Waldbrände im Osten von Kanada haben die Behörden in der Provinz Québec mehr als 11.000 Menschen aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. In ganz Kanada wüten mehr als 210 Feuer, 90 davon sind außer Kontrolle. Die Flammen haben schon mehr als 2,7 Millionen Hektar Land zerstört.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.06.2023 07:45 Uhr