Wegen Anschlagsgefahr starke Polizeipräsenz vor Kölner Dom

Köln: Wegen eines möglichen Anschlags rund um den Dom ist die Kölner Polizei mit etlichen Einsatzfahrzeugen vor Ort. Beamten kontrollierten Gläubige. Touristen durften nicht in den Dom. Die Christmette mit dem Kölner Kardinal Woelki soll aber wie geplant um Mitternacht stattfinden. Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul erklärte, die Menschen sollten sich nicht vom Kirchenbesuch abhalten. Denn der Schutz durch die Behörden funktioniere. Allerdings sollen Gottesdienstbesucher keine Taschen mitbringen. Nach Angaben der Kölner Polizei gibt es Hinweise auf einen Anschlag an Silvester. Vorkehrungen wurden aber jetzt schon getroffen. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur führt die Spur zu einer islamistischen Gruppe, die auch eine Kirche in der österreichischen Hauptstadt Wien im Visier haben soll. Dort nahm der Verfassungsschutz bereits gestern vier Verdächtige fest. Nach ARD-Informationen wurde zudem im Saarland ein Mann festgenommen, der den Behörden schon länger als Islamist bekannt ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2023 22:00 Uhr