Weg zum Bargeld wird immer weiter

Der Weg zum nächsten Geldautomaten oder Bankschalter wird immer weiter: Noch wohnen fast 96 Prozent der Menschen in Gemeinden, wo es noch Automaten gibt. Aber die Tendenz geht abwärts und in Zukunft sei eine gute Versorgung mit Bargeld nicht mehr selbstverständlich, schreibt die Bundesbank in ihrem neuen Monatsbericht. Aktuell gibt es noch 21.000 Bankfilialen in Deutschland, das sind nicht mal halb so viele wie noch 2002. Und die Zahl der Automaten geht seit 7 Jahren ebenfalls zurück - es gab mal 59.000 , jetzt sind es noch 51.000.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 17.03.2025 14:00 Uhr