Wechselhaftes Schauerwetter bei 5 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag sehr windig und wechselnd bewölkt. Gelegentlich freundliche Abschnitte, teils aber auch gewittrige Regen- und Graupelschauer. Temperaturen 5 bis 12 Grad. In der Nacht wechselhaft und gebietsweise Regen bei Werten zwischen 3 und 0 Grad. Die weiteren Aussichten: Auch morgen windig und unbeständig mit einzelnen Schauern. Am Montag beruhigt sich das Wetter, besonders im Süden wird es freundlicher, am Dienstag überwiegend sonnig. Höchsttemperaturen zunächst 3 bis 12 Grad, am Dienstag milder.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.03.2024 15:15 Uhr