Wechsel von Mané zum FC Bayern ist offenbar fix

17.06.2022 20:15 Uhr

Frankfurt am Main: Der Spielplan für die kommende Fußball-Bundesliga steht fest: Im Eröffnungsspiel am 5. August tritt der deutsche Meister FC Bayern auswärts gegen Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt an. Wegen der WM in Katar gibt es nach dem 15. Spieltag eine zweimonatige Winterpause zum 19. Januar 2023. Bei dem Münchnern steht unterdessen offenbar der Wechsel von Top-Stürmer Sadio Mané vom englischen Fußball-Club FC Liverpool perfekt. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Demnach haben sich Liverpool und der FC Bayern auf eine Ablösesumme von 32 Millionen Euro Plus Bonuszahlungen geeinigt. Der 30-jährige Senegalese soll einen Dreijahresvertrag erhalten.

17.06.2022 20:15 Uhr