Meldungsarchiv - 24.07.2023 23:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Der Wechsel des FC Bayern-Spielers Marcel Sabitzer zu Borussia Dortmund ist perfekt. Nach tagelangen Spekulationen hat der deutsche Fußball-Meister dies am Abend offiziell bekannt gegeben. Der 29 Jahre alte Österreicher war erst vor zwei Jahren zu den Bayern gewechselt. In der vergangenen Rückrunde wurde Sabitzer dann an Manchester United ausgeliehen. Beim BVB unterschrieb Sabitzer einen Vertrag bis 2027.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2023 23:00 Uhr