Webseiten der bayerischen Staatsregierung waren offenbar Ziel von Hackerangriff

München: Nach BR-Recherchen hat ein prorussisches Hackerkollektiv im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz Webseiten mehrerer Behörden in Bayern lahmgelegt. Betroffen waren demnach unter anderem auch der Bundesfinanzhof und die Börse München. Die Gruppe bekannte sich auf Telegram selbst zu den Angriffen und kündigte weitere Attacken in Deutschland an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.02.2025 17:45 Uhr