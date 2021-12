Weber will Rolle der EU im Ukraine-Konflikt stärken

Nachrichtenarchiv - 31.12.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Straßburg: Der Vorsitzende der Konservativen im EU-Parlament Weber fordert, dass sich die Europäische Union stärker an der Entschärfung des Ukraine-Konflikts beteiligt. Das machte der CSU-Politiker nach dem Telefongespräch zwischen US-Präsident Biden und Russlands Staatschef Putin gegenüber der "Funke-Mediengruppe" deutlich. Wenn es um die Sicherheit Europas gehe, müsse die EU bei Gesprächen mit am Tisch sitzen, so Weber. Bei der Auseinandersetzung an der ukrainischen Grenze solle die EU nicht Bittsteller, sondern ein Machtfaktor sein. Zugleich begrüßte Weber die aktuellen diplomatischen Bemühungen. Der Westen befürchtet, dass Russland die Ukraine angreifen könnte. Biden und Putin hatten deshalb gestern Abend miteinander telefoniert und gegenseitige Drohungen ausgesprochen, aber weitere Gesprächsbereitschaft signalisiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2021 11:00 Uhr