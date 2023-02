Weber warnt EU vor Schlafwandlerkurs in Migrationskrise

Nachrichtenarchiv - 09.02.2023 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Der CSU-Europapolitiker Weber hat vor dem EU-Sondergipfel vor einem - so wörtlich - "Schlafwandeln in der Migrationskrise" gewarnt. Weber sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, es gehe um die Umsetzung von europäischem Recht: An jeder Grenze dürfe ein Land entscheiden, wen es hereinlasse und wen nicht. Das gelte auch an der EU-Außengrenze. Das größte Problem aber ist nach Webers Ansicht die Rückführung von Menschen ohne Bleiberecht. Da brauche es mehr Druck auf die Herkunftsländer: Wer sich weigere, ausreisepflichtige Bürger wieder aufzunehmen, müsse das zu spüren bekommen - zum Beispiel beim Zugang zum EU-Binnenmarkt oder bei den Visa-Bestimmungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2023 08:00 Uhr