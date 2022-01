Weber unterstütz EU-Pläne zur Atomkraft

Nachrichtenarchiv - 03.01.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Der CSU-Europapolitiker und Vorsitzende der christdemokratischen EVP-Fraktion im EU-Parlament, Weber, hat die Pläne der EU-Kommission begrüßt, Atom- und Gaskraftwerke vorübergehend als nachhaltig einzustufen. Dem BR sagt er, die EVP werde dem Vorschlag im "Großen und Ganzen" zustimmen. Es sei klar, dass dies keine Lösung auf Dauer sei. Es brauche aber Gas und Atomkraft, um schneller in Richtung Klimaneutralität zu kommen. Die EU-Kommission hatte an Silvester vorgeschlagen, Energie aus Gas und Atomkraft für nachhaltig zu erklären und so Investitionen in diese Technologien attraktiver zu machen. Die Bundesregierung ringt derzeit um eine einheitliche Antwort auf die Pläne. Zwar kritisiert sie das Vorhaben zur Atomkraft. Deutschland steigt in diesem Jahr aus der Atomkraft aus. Die Bundesregierung setzt aber auf Gas als Übergangstechnologie.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2022 22:00 Uhr