Weber und Habeck sind für Öl-Embargo gegen Russland

München: Die Stimmen für ein Öl-Embargo gegen Russland werden lauter. Im BR sprach sich auch der EVP-Fraktionschef Weber dafür aus. Er begründete es damit, dass durch die europäischen Energiezahlungen das System Putin mitfinanziert werde. Die EU-Kommission will heute oder morgen Vorschläge für ein sechstes Sanktionspaket vorlegen. Insider gehen davon aus, dass die EU ein Öl-Embargo mit Ausnahmen für Ungarn und die Slowakei beschließen könnte. Auch Bundeswirtschaftsminister Habeck hält ein europäisches Öl-Embargo gegen Russland für "sehr wahrscheinlich". In der ARD prophezeite er gleichzeitig, dass ein Embargo zu einem Anstieg der globalen Öl-Preise führen werde. Bundeskanzler Scholz hatte gestern Abend klar gemacht, dass er die Ukraine im Kampf gegen Russland weiter militärisch und wirtschaftlich unterstützen will. Einen Besuch in Kiew lehnte Scholz ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2022 09:00 Uhr