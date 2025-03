Weber kritisiert Regierung Erdogan in der Türkei

Brüssel: Angesichts der innenpolitischen Lage in der Türkei sieht der EVP-Vorsitzende Weber die künftige Zusammenarbeit kritisch. Erdogans Türkei sei auf dem falschen Weg, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie drohten beschädigt zu werden, sagte Weber, der die größte Fraktion im EU-Parlament führt. In der Türkei sitzt der Oppositionspolitiker Imamoglu seit letzter Woche in Haft. Er gilt als aussichtsreicher Herausforderer Erdogans bei der nächsten Präsidentschaftswahl. Täglich demonstrieren Tausende Menschen für seine Freilassung und gegen die Regierung Erdogan.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2025 06:00 Uhr