Weber knüpft EU-Hilfsgelder an Bedingungen

Nachrichtenarchiv - 17.07.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Unter der Ratspräsidentschaft Deutschlands verhandeln die Staats- und Regierungschefs der EU heute über das Coronahilfspaket für besonders angeschlagene Mitgliedsländer. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer forderte vor Beginn des Treffens ein schnelles Signal für ein gemeinsames Handeln. Der CSU-Europapolitiker und Chef der EVP-Fraktion Weber sagte im BR, bei der Verteilung der Gelder müsse gelten: Wer Solidarität will, muss im Gegenzug auch Eigenverantwortung übernehmen. Die Hilfssummen müssten in die Zukunft fließen und mit Reformen in den einzelnen Staaten verbunden werden. Insgesamt geht es bei dem Hilfspaket um 750 Milliarden Euro.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2020 08:00 Uhr