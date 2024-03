Weber fordert von Scholz und Macron mehr Führung in Europa

Berlin: Der Chef der konservativen EVP im Europäischen Parlament, Weber, fordert von Kanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron mehr Führung in Europa. Hintergrund sind die Meinungsverschiedenheiten über eine Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine. Weber kritisierte die beiden Poltiker in der "Welt am Sonntag" mit den Worten: "Gerade in einer Zeit, in der es Zusammenhalt und das deutsch-französische Tandem am meisten braucht, versagen Scholz und Macron als europäische Führungskräfte“. Weber forderte Scholz und Macron auf, Europa gegen Russland auch militärisch zu stärken. Nach seinen Worten muss dafür ein gemeinsamer EU-Rüstungsmarkt aufgebaut werden, um billiger und schneller zu produzieren. Zudem brauche es ein "Buy European"“-Gesetz, damit bei den Rüstungsaufträgen vorrangig europäische Forscher und Arbeitsplätze profitieren. Lenken und koordinieren solle dies ein neuer EU-Kommissar für Verteidigung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.03.2024 08:45 Uhr