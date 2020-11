Weber erwartet in nächsten Stunden EU-Vertrag über Biontech-Impfstoff

Nachrichtenarchiv - 10.11.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Der vielversprechende Corona-Impfstoff der Pharmafirmen Biontech und Pfizer soll rasch auch in der Europäischen Union zur Verfügung stehen. Die EU-Kommission stehe kurz vor dem Abschluss eines Liefervertrags, so der CSU-Europapolitiker Weber. Im Fernsehsender Phoenix sagte er wörlich: " Ich kann Entwarnung geben: Die Verträge werden in den nächsten Stunden unterschrieben und dann auch durch die Kommissionsbeschlüsse morgen rechtlich verankert werden." Die EU-Kommission verhandelt seit Monaten mit Biontech und Pfizer. Nach Vorgesprächen hatte die Behörde schon im September erklärt, sie wolle bis zu 300 Millionen Impfdosen der Hersteller beziehen. Nach den Worten von Bundesgesundheitsminister Spahn möchte Deutschland 100 Millionen Impfdosen bekommen. Für eine Immunisierung sollen zwei Impfdosen pro Person nötig sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2020 13:00 Uhr