Weber erwartet EU-Vertrag mit Biontech in den nächsten Stunden

Nachrichtenarchiv - 10.11.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU-Kommission wird in den nächsten Stunden einen Vertrag mit dem Impfstoff-Hersteller Biontech unterzeichnen. Der CSU-Europapolitiker Weber hat gesagt, der Liefervertrag über einen Corona-Impfstoff stehe kurz vor dem Abschluss. In Vorverträgen hat sich Brüssel 300 Millionen Impfdosen gesichert. Bundesgesundheitsminister Spahn geht davon aus, dass Deutschland davon hundert Millionen bekommt. Um die Corona-Teststrategie geht es zur Stunde bei einer bayerischen Kabinettssitzung. Ministerpräsident Söder will an kostenlosen Tests für alle festhalten. Das Robert-Koch-Institut hatte sich dagegen ausgesprochen, weil die Labore überlastet sind. Staatskanzleichef Herrmann will in einer Stunde über die Ergebnisse der Kabinettssitzung informieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2020 12:00 Uhr