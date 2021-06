Wasserwirtschaftsamt warnt vor Hochwasser in Teilen Schwabens

Nachrichtenarchiv - 07.06.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Donauwörth: Nach den starken Regenfällen in Teilen Schwabens hat das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth eine Hochwasserwarnung ausgegeben. In Stadt und Landkreis Augsburg besteht demnach Überschwemmungsgefahr für bebaute Gebiete. Auch im Landkreis Günzburg wird vor Hochwasser gewarnt. In Wertingen im schwäbischen Landkreis Dillingen war es bereits gestern zu Überschwemmungen gekommen. Die Feuerwehr musste zwei Tiefgaragen und mehr als 100 Keller auspumpen. Einige Straßen wurden wegen Überflutung gesperrt; zwei Personen mussten aus ihren Autos befreit werden. Überschwemmungen gab es auch in den Land- und Stadtkreisen Augsburg, Neumarkt Oberpfalz und Amberg-Sulzbach.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2021 12:00 Uhr