Wasserwerke in Italien funktionieren wegen Dürre kaum noch

Rom: Wegen der anhaltenden Dürre in Italien liefern die Wasserkraftwerke dort deutlich weniger Strom. Das teilte der Wasserversorgungsverband Utilitalia mit. Das ist besonders deshalb problematisch, weil auch Italien weniger Gas und Öl aus Russland bezieht. Südöstlich von Mailand musste ein kleines Kraftwerk bereits komplett abgeschaltet werden, weil der Fluss Po zu wenig Wasser führt. Auch am Lago Maggiore, am Gardasee und am Tiber ist der Pegelstand niedriger als sonst für diese Jahreszeit üblich. Im Piemont im Nordwesten Italiens wird in mehr als 200 Gemeinden das Wasser rationiert. Der Bauernverband erklärte, fast ein Drittel der landwirtschaftlichen Produktion landesweit sei in Gefahr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.06.2022 19:15 Uhr