Wasserwerfereinsatz bei Demonstration in Hamburg

Nachrichtenarchiv - 24.05.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hamburg: In Hamburg hat die Polizei am Rande einer Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen einen Wasserwerfer eingesetzt. Wie die Polizei mitteilte, sollte so ein nicht genehmigter Gegenprotest von 120 Menschen aufgelöst werden. Die eigentliche Kundgebung fand unter dem Motto "Mahnwache für das Grundgesetz" statt. Der Polizei zufolge versammelten sich etwa 750 Menschen, um gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu protestieren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.05.2020 02:00 Uhr