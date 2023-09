Wassersituation in Deutschland hat sich verbessert

Leipzig: Die vielen Niederschläge im Winter und Sommer haben die Wasser-Situation in Deutschland deutlich verbessert. Flächendeckend vorbei ist die Dürre aber nicht. Die Böden seien bis in eine Tiefe von 60 Zentimetern deutschlandweit gut durchfeuchtet und in manchen Regionen sogar nasser als üblich, sagte der Leiter des Dürremonitors beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, Andreas Marx. Tiefere Bodenschichten seien in einigen östlichen Bundesländern aber zu trocken. Die Landwirtschaft habe deutschlandweit in diesem Jahr keine Probleme mit Dürre gehabt. Der Wald dagegen sei noch immer im Stress, so der Forscher, weil die Niederschläge nicht in tiefe Wurzelregionen kämen.

