Wasserqualität der bayerischen Badeseen ist sehr gut

Nachrichtenarchiv - 12.08.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Erlangen: Fast alle Badeseen in Bayern haben derzeit eine hervorragende Wasserqualität. An mehr als 93 Prozent der Badestellen ist das Wasser ausgezeichnet oder gut, teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen mit. Auch nach den jüngsten Starkregenfällen gebe es bislang keine Hinweise darauf, dass die Wasserqualität dauerhaft beeinträchtigt sei, so die Behörde. Das Landesamt hatte 1.500 Proben mikrobiologisch untersucht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2021 22:00 Uhr