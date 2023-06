Wasserpegel steigt weiter nach Dammbruch in der Ukraine

Meldungsarchiv - 07.06.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Kiew: Nach dem Bruch des Kachowka-Staudamms in Cherson in der Südukraine rechnen die zuständigen Behörden mit steigenden Wasserständen. Bis morgen sei mit einem anschwellenden Pegel bis um einen Meter zu rechnen, hieß es. Zudem geht man davon aus, dass der Damm noch weiter bricht, wodurch die Überschwemmungen noch zunehmen werden. Das Landwirtschaftsministerium in Kiew geht davon aus, dass durch den Dammbruch riesige Anbauflächen überflutet werden und längerfristig nicht mehr nutzbar sind. Die Rede ist von etwa 600-tausend Hektar Land, wo vorallem Getreide und Ölsaaten angebaut worden sind. Auch die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung ist nahezu zerstört. Auf Anfrage des ukrainischen Katastrophenschutzes bereitet das deutsche THW inzwischen Hilfslieferungen vor. Unter anderem sollen rund 5-tausend Wasserfilter in das Krisengebiet geliefert werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2023 13:00 Uhr