Wasser reißt in Oberpfalz Autos mit sich - Menschen eingeschlossen

Kastl im Kreis Amberg-Sulzbach: Nach starkem Regen haben Wassermassen in der Gemeinde Kastl Autos durch die Straßen treiben lassen. In der Ortsmitte war der Fluss Lauterach über die Ufer getreten und hatte die Autos mitgerissen, so die Polizei. Diese wurden daraufhin gegen eine Brücke gedrückt, wodurch sich das Wasser zusätzlich staute. Einsatzkräfte mussten die Fahrzeuginsassen befreien. Wegen der Fluten wurden außerdem Menschen in ihren Häusern eingeschlossen. Verletzt wurde niemand. Starke Regenfälle haben auch in Bamberg und Umgebung für vollgelaufene Keller, überflutete Straßen und Verkehrsunfälle gesorgt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2024 22:00 Uhr