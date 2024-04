Wasser in russischem Flutgebiet steigt weiter stark an

Orenburg: Die Hochwasserlage in Russland und Kasachstan spitzt sich weiter zu. In Sibirien und im Süden des Uralgebirges stehen laut Behörden ganze Ortschaften und Stadtteile unter Wasser. Mehr als 100.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Viele Haushalte sind ohne Strom. Behörden stellten ihre Arbeit ein, Museen brachten ihre Schätze in Sicherheit. Experten erwarteten, dass der Pegel des Flusses Ural noch weiter steigen wird. Auch andere Flüsse in der Region etwa 1.200 Kilometer südöstlich von Moskau sind über die Ufer getreten. Auslöser der Flut sind die Schnee- und Eisschmelze im Ural-Gebirge sowie starke Niederschläge. In der Folge sind mehrere Dämme gebrochen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2024 13:00 Uhr