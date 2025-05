Wasser im Lötschental fließt nach Gletschersturz gemächlich ab

Blatten: Die Lage nach dem Gletschersturz im Schweizer Lötschental bleibt weiter angespannt. Die Bergungsarbeiten in dem verschütteten Dorf Blatten sind weiter ausgesetzt. Laut den Behörden ist es dafür nach wie vor zu gefährlich. Durch die Geröllmassen hat sich ein Stausee gebildet. Hier gibt es leichte Entwarnung. Der See sei zwar übergelaufen. Derzeit fließe das Wasser aber in verschiedene Richtungen ab. Das senkt laut den Behörden die Gefahr einer Flutwelle.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2025 22:00 Uhr