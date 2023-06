Wasser aus Stausee reicht nicht mehr für Kühlung von Saporischschja

Kurzmeldung ein/ausklappen Über Teile Frankens sind heftige Unwetter hinweggezogen

Offenbach: Zum ersten Mal ist in Deutschland heuer die 30-Grad-Marke geknackt worden. In Potsdam wurden 30,7 Grad Celsius gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst am Abend mitteilte. In und um Berlin war es nur unwesentlich kühler. Ansonsten gab es vielerorts in Deutschland Schauer und Gewitter - auch in Bayern. Hier traf es besonders Franken. Die Feuerwehr spricht von rund 270 Einsätzen allein in Nürnberg. Beim evangelischen Kirchentag musste das Open-Air-Programm unterbrochen werden. In Unterfranken laufen derzeit etwa 150 Einsätze. Betroffen ist vor allem der südliche Landkreis Main-Spessart. In den Ortschaften Birkenfeld und Tiefenthal sind alle Keller im Zentrum vollgelaufen, Radlader schieben den Schlamm aus den Straßen. Auch das THW ist im Einsatz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2023 21:00 Uhr