Washington bereitet sich auf Vereidigung von Joe Biden vor

Bayerisches Kabinett befasst sich mit weiterem Corona-Kurs

München: Das bayerische Kabinett berät zur Stunde über den weiteren Corona-Kurs. Abgesehen von einer Verlängerung des Lockdowns wird sich in Bayern wohl nicht viel ändern. Es dürfte bei geschlossenen Schulen und Kitas bleiben, ebenso bei der Pflicht, in Geschäften und im öffentlichen Personennahverkehr eine FFP2-Maske zu tragen. Nach der Kabinettssitzung will sich Ministerpräsident Söder auf einer Pressekonferenz äußern. Über die Fortsetzung des Lockdowns bis Mitte Februar entscheidet das Kabinett allerdings erst in der kommenden Woche, in seiner nächsten turnusmäßigen Sitzung. Hintergrund ist, dass der im Dezember beschlossene Lockdown noch bis Ende Januar gilt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.01.2021 11:45 Uhr