Wartungsarbeiten an Nord Stream 1-Gaspipeline beginnen

11.07.2022 03:00 Uhr

Berlin: Heute beginnen zehntägige Wartungsarbeiten an der Nord Stream 1-Gaspipeline. In dieser Zeit kann die Röhre nicht für den Gastransport genutzt werden. Das Bundeswirtschaftsministerium und die Netzagentur befürchten, dass Russland danach den Hahn nicht wieder aufdrehen könnte. Bereits Mitte Juni hat der Energiekonzern Gazprom die Lieferungen stark gedrosselt - angeblich wegen einer defekten Turbine. Die soll jetzt aus Kanada geliefert werden. CSU-Chef Söder warnte mit Blick auf eine mögliche Gasliefersperre durch Russland vor einem Chaos-Winter. Im ARD-Sommerinterview sagte der bayerische Ministerpräsident, er mache sich Sorgen, dass die Wirtschaft einen "echten Schlaganfall" erleidet und Millionen von Menschen am Ende verarmen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.07.2022 03:00 Uhr