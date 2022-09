Wartezeit am Sarg der Queen beträgt mehr als 24 Stunden

Nachrichtenarchiv - 17.09.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: In der britischen Hauptstadt harren weiterhin tausende Menschen in einer kilometerlangen Warteschlange aus, um am Sarg der verstorbenen Queen vorbeidefilieren zu dürfen. Die Behörden schätzten die Wartezeit für diejenigen, die sich heute in die Schlange einreihen, auf mehr als 24 Stunden. Am späten Abend kam es zu einem Zwischenfall, als ein Mann versuchte, den Sarg zu berühren. Er wurde verhaftet. Zuvor hatten König Charles, Prinzessin Anne und die Prinzen Andrew und Edward eine Viertelstunde lang Totenwache gehalten. Heute Abend sollen das die Enkel der Queen übernehmen, unter ihnen Thronfolger Prinz William.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2022 11:00 Uhr