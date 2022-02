Warten auf erste Verhandlungen Russland-Ukraine

Nachrichtenarchiv - 28.02.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Noch heute sollen erste Gespräche zwischen Vertretern der Ukraine und Russland über ein Ende der Kämpfe stattfinden. Als Treffpunkt ist ein Ort auf belarussischem Territorium an der Grenze zur Ukraine geplant. Angeblich ist die russische Delegation dort schon eingetroffen - man erwarte die ukrainische Seite am späten Vormittag, heißt es. Allerdings hat der ukrainische Präsident Selenskyi vor zu hohen Erwartungen gewarnt. Er glaube nicht, dass das Treffen etwas bringt, so Selenskyi. Aber - sagte er wörtlich - "lasst es uns versuchen". Derweil hat sich der Vatikan für weitere Gespräche als Vermittler angeboten. Der oberste Diplomat des Kirchenstaats, Kardinal Parolin, sagte, trotz des von Russland entfesselten Krieges sei er davon überzeugt, dass es immer Raum für Verhandlungen gibt. Parolin steht in der vatikanischen Hierarchie nach dem Papst an zweiter Stelle.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2022 10:00 Uhr